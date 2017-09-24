В Баку заявили, что проверяют данные о 300 убитых азербайджанцах в Ираке

БАКУ, 24 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Спецслужбы Азербайджана проверяют информацию о гибели 300 граждан страны в ходе контртеррористической операции в Ираке, сообщил в воскресенье глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев.

"В месте массового пребывания азербайджанцев в Ираке около 300 азербайджанцев были убиты. Наши сотрудники в настоящее время находятся в Ираке и выясняют достоверность этой информации",- сказал Гулиев журналистам.

По его словам, поверившие в пропаганду некоторые граждане Азербайджана присоединились к террористической организации "Исламское государство"* и увезли с собой в зону боевых действий свои семьи, в том числе малолетних детей.

"Есть факты гибели и среди этих детей", — сообщил он.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.