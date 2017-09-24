Британия выделила пять миллионов фунтов пострадавшей от урагана Доминикане

ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания выделила дополнительно 5 миллионов фунтов стерлингов на помощь пострадавшей от урагана "Мария" Доминике, говорится в сообщении британского министерства по международному развитию.

"Министр по международному развитию Прити Пател объявила о выделении дополнительного финансирования по время посещения корабля Королевских ВМС Ocean, который в пятницу доставил 60 тонн гуманитарной помощи на Карибы", — говорится в сообщении.

Всего, включая эти 5 миллионов фунтов стерлингов, общий объем британской помощи островам, пострадавшим от ураганов "Ирма" и "Мария", составил 62 миллиона фунтов.