В Азербайджане заявили, что около 900 граждан страны присоединились к ИГ*

Боевики ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Архивное фото

Боевики ИГ (запрещена в РФ) в Сирии. Архивное фото

БАКУ, 24 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Около 900 азербайджанцев присоединились к террористической организации "Исламское государство"*, 85 из них задержаны правоохранительных органами, 195 лишены гражданства страны, сообщил в воскресенье глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Мадат Гулиев.

"За последние пять лет определенное количество граждан Азербайджана, поверив в черную пропаганду, присоединились к террористической организации ИГ*", — сказал Гулиев журналистам.

По его словам, около 900 азербайджанцев присоединились к ИГ*.

"Из них 85 задержаны правоохранительными органами и находятся в пенитенциарной службе. 195 человек лишены азербайджанского гражданства, а большинство их них погибли в боях", — сообщил глава СГБ Азербайджана.