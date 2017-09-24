Жизни министра доходов и сборов ничего не угрожает, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Жизни и здоровью министра доходов и сборов ДНР ничего не угрожает, он продолжает исполнять обязанности на посту главы ведомства, сообщили РИА Новости в воскресенье в министерстве.

Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что в Донецке в субботу совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, он в критическом состоянии. В Миндоходов и сборов республики подтвердили информацию о попытке покушения на Тимофеева и взрыве его автомобиля. В ведомстве уточнили, что с министром все в порядке, ему была оказана медицинская помощь.

"В результате диверсии, был подорван автомобиль вице-премьера, однако сам Александр Тимофеев остался жив. На данный момент его здоровью и жизни ничего не угрожает. Вскоре после происшествия вице-премьер отправился с рабочим визитом на одно из тепличных хозяйств ДНР", — отметили в министерстве доходов и сборов ДНР.

В ведомстве добавили, что Тимофеев продолжает исполнять свои обязанности на занимаемом им посту. "По факту покушения ведётся расследование. В интересах следствия, детали происшествия не разглашаются", — сказали в ведомстве.

О случаях покушения на политиков ДНР и ЛНР читайте в справке РИА Новости>>



