КНДР показала, как "уничтожает" американские бомбардировщики и авианосец

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пхеньян опубликовал серию фото и видеоколлажей, на которых северокорейские ракеты "уничтожают" американские бомбардировщики и авианосец "Карл Винсон", сообщает агентство "Ренхап".

Видео, выложенное на сайте DPRK Today , начинается с нарезки выступления президента США Дональда Трампа перед личным составом базы Эндрюс в Мэриленде. Далее показываются фотографии бомбардировщиков B-1B и истребителей F-15C, которые с помощью компьютерной графики "уничтожаются" ракетами. Аналогичным образом северокорейская подлодка "атакует" атомный авианосец "Карл Винсон".

Ролик появился вскоре после того, как бомбардировщики ВВС США в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве вдоль побережья КНДР, приблизившись к границе демилитаризованной зоны.

Ранее Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын высказал ответные угрозы в адрес США. В Пентагоне полет бомбардировщиков назвали "демонстрацией решимости" и богатого арсенала "военных вариантов".