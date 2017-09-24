ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Россия не получала ни от одного из государств конкретных предложений по поводу своей инициативы о размещении миротворцев ООН в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью НТВ.

"Мы внесли предложение (о миротворцах ООН в Донбассе – прим. ред.) и обосновали его со всех сторон, устами, в том числе, президента Российской Федерации. Ни одного конкретного предложения на бумаге по тексту нашей инициативы мы ни от кого не получили. Если они не хотят его обсуждать, ну что мы можем? Не будем же мы их заставлять?" — заявил Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.