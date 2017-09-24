Россия не будет затягивать с иском о дипсобственности в США, заявил Лавров

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Россия ведет переговоры с адвокатскими фирмами и собирает документы для обращения в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Мы этим (сбором документов – ред.) занимаемся. Мы говорим с адвокатами, собираем информацию о том, какая адвокатская контора какое мнение имеет в предварительном плане. Но это дело такое — затягивать не будем, но и тут спешить не следует", — сказал он, комментируя информацию о том, что Владимир Путин поручил МИД собрать документы, чтобы обратиться в суд по поводу российской дипсобственности в США.

Власти США 31 августа потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября.

В этот же день в зданиях генконсульства и торгового представительства России в Вашингтоне прошли обыски. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал эти действия грубейшим нарушением международного права и добавил, что Москва готова обратиться в суд. Представитель Госдепа после обысков заявил, что мероприятия проводились уже после закрытия дипобъектов и не противоречили закону.