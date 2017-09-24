ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Россия ведет переговоры с адвокатскими фирмами и собирает документы для обращения в суд по поводу изъятия российской дипсобственности в США, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.
Власти США 31 августа потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября.
В этот же день в зданиях генконсульства и торгового представительства России в Вашингтоне прошли обыски. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал эти действия грубейшим нарушением международного права и добавил, что Москва готова обратиться в суд. Представитель Госдепа после обысков заявил, что мероприятия проводились уже после закрытия дипобъектов и не противоречили закону.