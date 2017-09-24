Лавров рассказал, почему США не ударят по КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США не нанесут удар по КНДР, поскольку уверены в наличии у Пхеньяна ядерного оружия.

Об этом он заявил в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

По словам российского министра, "по Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения".

Таким образом, как считает Лавров, "по Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то чтобы подозревают, а они знают точно, что у неё есть ядерные бомбы", и с подобным "анализом согласны практически все".

"Если этот анализ не будет превращён не будет осмыслен в Соединённых Штатах — я надеюсь, к нему уже обратились аналитики — то мы можем сорваться в очень непредсказуемое пике, и будут страдать десятки тысяч, если не сотни, ни в чем неповинных граждан в той же Южной Корее, но и в Северной Корее, конечно, в Японии, да и Россия с Китаем там рядом", — уверен глава российского МИД.