США предупредили граждан о возможных беспорядках в Ираке из-за референдума

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Посольство США в Ираке предупредило американцев о возможных беспорядках в случае проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

"Посольство США в Багдаде предупреждает граждан США, что если региональное правительство Курдистана проведет референдум 25 сентября, могут возникнуть беспорядки", — говорится в официальном сообщении посольства.

Отмечается, что миссия США в Ираке временно ограничит передвижение сотрудников в качестве меры предосторожности. В частности, американским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок на территории спорных регионов.

Ранее глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что регион не станет переносить референдум о независимости от Багдада, несмотря на оказываемое давление, и проведет его в намеченный срок 25 сентября.

В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент. Иракские власти считают, что референдум нарушает конституцию страны, и требуют его отмены.