Глава USADA призвал МОК полностью отстранить Россию от Олимпиады-2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Международное антидопинговое агентство (WADA) должно занять более жесткую позицию в вопросе участия России в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заявил глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в интервью The Guardian.

Тайгарт призвал WADA не поддаваться "политическому давлению" со стороны главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и Москвы.

"WADA необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранить Россию от зимней Олимпиады из-за ее системной допинговой практики и позволить российским атлетам, доказавшим свою "чистоту", выступать под нейтральным флагом", — сказал глава USADA.

Вопрос об участии России в Играх будет обсуждаться на заседании президиума WADA в Париже. Председатель агентства Крейг Риди ранее уже заявил, что призывы к полному запрету на участие российской сборной в Олимпиаде-2018 (с ними обратились 28 национальных антидопинговых агентств) "бесполезны" и не способствуют разрешению ситуации.