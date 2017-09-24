Посетившая южные Курилы группа японцев вернулась домой

ТОКИО, 24 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Семьдесят японцев, прилетевших первым авиарейсом на южные Курилы для посещения могил своих предков, в воскресенье вернулись на Хоккайдо, сообщил РИА Новости представитель так называемой "Ассоциации мер по вопросу северных территорий" Кэйхико Мияхара.
Самолет российской авиакомпании "Аврора", предоставивший чартерный рейс японцам, сел в аэропорту Накасибэцу, откуда накануне участники поездки вылетели на южные Курилы.
"Самолет приземлился, все вернулись обратно, все в порядке. Хотя немного устали", — сказал Мияхара.
Поездка затянулась, поскольку в субботу самолет сначала прибыл на Кунашир, где осталась часть пассажиров, а часть группы отправилась на Итуруп. Из-за непогоды самолет не смог вернуться в тот же день на Кунашир и был перенаправлен в Южно-Сахалинск.
Чтобы забрать группу японцев с Кунашира, в том числе заместителя главы МИД Японии Кадзуюки Наканэ, самолет должен был сесть на острове и потом вернуться в Накасибэцу. Рассматривалась возможность их возвращения морским путем, но все обошлось и самолет смог совершить обратный полет.
В июне группа японцев также ждала вылета на южные Курилы в Накасибэцу, но непогода не позволила совершить тогда полет и он был перенесен на осень.
Отвечая на вопрос о том, будет ли использовано авиасообщение при поездке следующей группы бывших жителей южных Курил, Мияхара ответил: "Посмотрим".
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией проводится с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией.