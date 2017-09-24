Посетившая южные Курилы группа японцев вернулась домой

Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

ТОКИО, 24 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Семьдесят японцев, прилетевших первым авиарейсом на южные Курилы для посещения могил своих предков, в воскресенье вернулись на Хоккайдо, сообщил РИА Новости представитель так называемой "Ассоциации мер по вопросу северных территорий" Кэйхико Мияхара.

Подобных поездок было уже много, но каждый раз значительное время уходило на передвижение морским транспортом и бюрократические процедуры. Стараясь облегчить это бремя для пожилых участников визитов, в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву правительства двух стран достигли договоренности о предоставлении японцам возможности посещать острова без виз самолетом.

Самолет российской авиакомпании "Аврора", предоставивший чартерный рейс японцам, сел в аэропорту Накасибэцу, откуда накануне участники поездки вылетели на южные Курилы.

"Самолет приземлился, все вернулись обратно, все в порядке. Хотя немного устали", — сказал Мияхара.

© РИА Новости / Иван Захарченко Официальная церемония и регистрация пассажиров первого авиарейса с Хоккайдо на южные Курилы © РИА Новости / Иван Захарченко Официальная церемония и регистрация пассажиров первого авиарейса с Хоккайдо на южные Курилы

Поездка затянулась, поскольку в субботу самолет сначала прибыл на Кунашир, где осталась часть пассажиров, а часть группы отправилась на Итуруп. Из-за непогоды самолет не смог вернуться в тот же день на Кунашир и был перенаправлен в Южно-Сахалинск.

Чтобы забрать группу японцев с Кунашира, в том числе заместителя главы МИД Японии Кадзуюки Наканэ, самолет должен был сесть на острове и потом вернуться в Накасибэцу. Рассматривалась возможность их возвращения морским путем, но все обошлось и самолет смог совершить обратный полет.

В июне группа японцев также ждала вылета на южные Курилы в Накасибэцу, но непогода не позволила совершить тогда полет и он был перенесен на осень.

Отвечая на вопрос о том, будет ли использовано авиасообщение при поездке следующей группы бывших жителей южных Курил, Мияхара ответил: "Посмотрим".

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией проводится с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией.