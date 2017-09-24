После пожара на складе под Мариуполем нашли 440 взрывоопасных предметов

КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Пиротехники изъяли 440 взрывоопасных предметов во время ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области, продолжаются работы по разминированию, сообщает в воскресенье пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Двадцать третьего сентября пиротехническими расчетами госслужбы по ЧС очищено от взрывоопасных предметов село Новоянисоль и прилегающая к складу территория площадью 23 гектара, изъяты 440 взрывоопасных предметов. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.
На месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.