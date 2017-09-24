БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг, которые в воскресенье проходят в федеративной республике.

Шульц с супругой проголосовали около 10.00 (11.00 мск). Он отдал свой голос в городе Вюрзелен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), где с 1987 по 1998 занимал пост бургомистра. Трансляцию вел телеканал N24.

Голосование на выборах в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран канцлер, продолжается третий час, избирательные участки закроются в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты exit poll — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, результаты таких опросов в достаточной степени отражают исход голосования.