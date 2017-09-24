Греческие хакеры атаковали сайт аукциона по продаже жилья должников

АФИНЫ, 23 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие хакеры заявили, что атаковали правительственный сайт, на котором проводятся аукционы по продаже жилья должников. Сайт не работает более 10 часов.
В субботу хакеры заявили, что система электронного аукциона не работает и в подтверждение выложили скриншот страницы deltio.tnomik.gr.
"Вы не прикоснетесь ни к одному дому. Греческое правительство, будь готово. Народ не должен бояться своих правительств. Правительства должны бояться своего народа", — заявили хакеры.
Правительство Греции планирует выставлять на продажу жильё греков, которые не платят по банковским кредитам. Сейчас необслуживаемые кредиты стали одной из главных проблем греческой экономики — их объём, по данным Банка Греции, достиг 102,9 миллиарда евро, или 44,9% всех кредитов.