Греческие хакеры атаковали сайт аукциона по продаже жилья должников

АФИНЫ, 23 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие хакеры заявили, что атаковали правительственный сайт, на котором проводятся аукционы по продаже жилья должников. Сайт не работает более 10 часов.

Группа хакеров Anonymous Greece на своей странице в Facebook в пятницу вечером опубликовала послание "греческому правительству", предупредив, что не позволит "иностранным стервятникам" захватывать имущество бедных греков через аукционы.

В субботу хакеры заявили, что система электронного аукциона не работает и в подтверждение выложили скриншот страницы deltio.tnomik.gr.

"Вы не прикоснетесь ни к одному дому. Греческое правительство, будь готово. Народ не должен бояться своих правительств. Правительства должны бояться своего народа", — заявили хакеры.

Правительство Греции планирует выставлять на продажу жильё греков, которые не платят по банковским кредитам. Сейчас необслуживаемые кредиты стали одной из главных проблем греческой экономики — их объём, по данным Банка Греции, достиг 102,9 миллиарда евро, или 44,9% всех кредитов.