МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Американский бейсболист Брюс Максуэлл вошел в историю, нарушив одну из главных традиций Главной лиги бейсбола (MLB), сообщает Huffington Post.

Со времен окончания Второй мировой войны перед каждым матчем лиги исполняется гимн США, который бейсболисты всегда слушают стоя. Во время церемонии перед игрой с "Рейнджерс" из Техаса Максуэлл, выступающий за "Окленд Атлетикс", опустился на колено. Таким образом он выразил протест президенту США Дональду Трампу, который, как считает Максуэлл, "ограничивает свободу слова и самовыражения" спортсменов.

Поступок Максуэлла — прецедент в бейсболе, но не во всем американском спорте. Годом ранее футболист Колин Кэйперник сделал то же самое, протестуя против "притеснения меньшинств". Так делали еще несколько футболистов NFL, после чего Трамп обвинил игроков в недостатке патриотизма.

"Если игрок хочет привилегии зарабатывать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему или ей не следует разрешать неуважение к нашему Великому Американскому Флагу (или Стране) и он должен вставать ради нашего Национального Гимна. Если нет, то ты УВОЛЕН. Найди себе другое занятие!" — заявил Трамп.

Эти слова спровоцировали конфликт с лигой (NFL) и известными баскетболистами, среди которых Коби Брайант, Леброн Джеймс и Стеф Карри. Так, Джеймс обозвал президента "придурком" и написал в Twitter, что ездить в Белый дом было честью для него, пока там не появился Трамп.