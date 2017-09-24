В ДНР заявили, что украинские силовики нарушили перемирие 16 раз за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (257)

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

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