В Германии стартовали парламентские выборы

Предвыборная агитация на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017

Предвыборная агитация на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Избирательные участки открылись по всей Германии в день парламентских выборов, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

Избирательные участки открыли двери в 8.00 (9.00 мск) и закроются в 18.00 (19.00 мск). Примерно в это же время появятся результаты экзит-поллов — опросов избирателей на выходе из участков. Как правило, их результаты достаточно точно отражают исход голосования.

Согласно результатам исследования, проведенного перед выборами социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 34% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца – 21%. На третьем месте — правая "Альтернатива для Германии" с 13%. Оказать поддержку "Левым" готовы 11% респондентов, свободным демократам – 9% и "Зеленым" — 8%.