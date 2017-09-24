Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР в ООН

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН, в ходе которой тот назвал главу Белого дома психически больным человеком, и пригрозил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что его "скоро не будет".

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп в Twitter.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

​Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США "психически больным" с манией величия, отметив, что ему опасно доверять "ядерную кнопку".

"Человек-ракета"

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что следовало "давным-давно" покончить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно", — заявил американский лидер, выступая на предвыборном митинге в штате Алабама, который проходит в поддержку кандидата от республиканцев в Сенат.

Трамп подчеркнул, что решить вопрос с Ким Чен Ыном должны были предыдущие президенты США. "Это должен был (Билл) Клинтон, не буду говорить о республиканцах, (Барак) Обама. Это должно было быть решено и 8, и 4, и 15 лет назад, это не должно решаться сейчас", — отметил глава государства, заявив, что "я разберусь с этим”.

Ранее Трамп, выступая в ООН, пообещал "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать США.

Американская демонстрация военной мощи

В субботу стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 пролетели вдоль побережья КНДР.

"Данная миссия является демонстрацией решимости США и ясным сигналом, что президент (США Дональд Трамп – ред.) располагает многими военными вариантами, чтобы разгромить любую угрозу", — пояснила данный шаг представитель Пентагона Дана Уайт.

"Безжалостные меры"

КНДР примет "безжалостные превентивные" меры, в случае военной атаки США и их союзников на страну и попытки свергнуть лидера государства, заявил также Ли Ён Хо.

Мы примем превентивные меры, "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", — подчеркнул министр.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.