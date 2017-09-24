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Выборы не повлияют на политику ФРГ в отношении России, считают эксперты

Сюжет:
Выборы в Германии (29)
07:3724.09.2017
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© AFP 2017 / John MacdougallЖенщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в БерлинеЖенщины проходят мимо предвыборного плаката с кандидатом от Левой партии в Берлине
© AFP 2017 / John Macdougall

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Результаты выборов в немецкий парламент, проходящих в воскресенье, по итогам которых будет сформировано правительство и назначен канцлер, не принесут значительных изменений в политику Германии в отношении России, считают немецкие политологи.

Согласно результатам исследования, проведенного социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель готовы отдать свои голоса 34% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца – 21%. На третьем месте идет правая "Альтернатива для Германии" с 13%. Оказать поддержку Левой партии готовы 11% респондентов, свободным демократам – 9% и "Зеленым" — 8%.

Изменений не предвидится

Предвыборная агитация на одной из улиц Берлина накануне парламентских выборов в Германии. 23 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Внешнеполитическая тематика на выборах в Германии: от России до Brexit
По мнению главы Центра изучения Центральной и Восточной Европы немецкого фонда имени Роберта Боша, члена Германского общества внешней политики Штефана Майстера, исход выборов в немецкий парламент никак не скажется на политике страны по отношению к России.

"Я думаю, что после выборов больших изменений не будет, перелома не наступит, потому что госпожа Меркель с большой вероятностью победит на выборах, а ослабленный партнер по коалиции будет играть вторую роль в правительстве", — сказал Майстер РИА Новости. В качестве возможных коалиционных партнеров он привел СДПГ и СвДП.

Немецкий политолог, руководитель программ СНГ и России Германского совета по внешней политике Александр Рар также не ожидает изменений в двусторонних отношениях после выборов в бундестаг, однако отмечает, что если сохранится действующая правительственная коалиция – ХДС и СДПГ – то социал-демократы будут пытаться начать процесс нормализации с Россией.

Предвыборная агитация в Германии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Диалог России и Германии перед выборами: санкции и "Северный поток"
"Я думаю, что тут социал-демократы больше, чем другие партии будут выступать за снятие санкций, пытаться реализовать традиционные подходы восточной политики Вилли Брандта к России. Способных на это политиков там, конечно, немного, но все равно в рядах социал-демократов все еще есть дух Вилли Брандта. Поэтому я думаю, что социал-демократы от этого никогда не откажутся и будут стараться это делать", — полагает Рар.

Если же коалиционным партнером ХДС станут "Зеленые", то, по мнению Рара, возможный диалог с Россией ляжет только на плечи Меркель. "А мы знаем, что у нее тоже очень критическое отношение к России. Тогда серьезных изменений в немецкой политике по отношению к России не вижу", — подчеркнул Рар.

При этом политолог отметил, что Германия встроена в рамки европейской политики, и от канцлера зависит все меньше и меньше.

"Для того чтобы наладить отношения с Россией, нужно, во-первых, сломать противостояние прибалтов и поляков, которые будут мешать любому процессу сближения с Россией и нужно заполучить поддержку хотя бы двух или трех крупных других европейских государств, чтобы таким образом сломать тенденцию в самом ЕС. Таких партнеров Германии, кроме Австрии, я сегодня нигде не вижу", — добавил Рар.

У Шульца мало опыта в вопросе отношений с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель и Мартин Шульц. Февраль 2017 года
© AP Photo / Yves Logghe, file
Выборы в Германии: что обещают немцам Меркель и Шульц
Оба эксперта сходятся в том, что лидер социал-демократов Шульц, несмотря на ряд положительных высказываний в адрес Москвы, разделяют критическую политику Брюсселя.

"С моей точки зрения, Шульц — типичный брюссельский бюрократ. Он последние 20 лет находился и крутился в среде русофобии в брюссельском парламенте, поддерживал даже такую политику, которую там проводили прибалты, поляки против России, поэтому я думаю, что от него лично никакие импульсы в отношении России идти не могут", — считает Рар.

По словам Майстера, Шульц занимается скорее внутренней и европейской политикой, но никак не внешней.

"Это значит, что у него мало опыта в вопросе отношений с Россией, и Брюссель оставил свой отпечаток, то есть у Шульца скорее критическая позиция в отношении России. Я думаю, ему придется совмещать брюссельский опыт и желание его партии искать компромисс с Россией – желание, которое господин (Зигмар) Габриэль (глава МИД ФРГ — ред.) старается сделать все более ясным", — отметил Майстер.

"Альтернатива для Германии" и "Левые" выбрали бы Россию

Германия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Партия "Альтернатива для Германии" укрепила позиции накануне выборов
Говоря о том, какие партии вероятнее всего выбрали бы дружественный к РФ курс, немецкие политологи выделили "Альтернативу для Германии" и "Левых".

"Однозначно лидер АдГ господин Александр Гауланд и лидер "Левых" Сара Вагенкнехт. Если вдруг произойдет чудо — но не знаю, будет ли это чудом для Германии — если кто-то из них придет на пост канцлера, то начнется действительно улучшение отношений с Россией", — полагает Рар.

По словам Майстера, эти партии как минимум утверждают, что предпочли бы дружественный к России курс, но обе и, прежде всего АдГ, можно отнести к популистам. "Популисты всегда не предсказуемы, но по их предвыборным высказываниям и предвыборной программе они настроены на очень дружественный к РФ курс и хотят отменить санкции", — резюмировал Майстер.

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