В ЛНР сообщили о девяти нарушениях перемирия со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (256)

Осколки боеприпасов, выпущенных ВСУ по городу Стаханов в ЛНР. 23 июня 2017

Осколки боеприпасов, выпущенных ВСУ по городу Стаханов в ЛНР. 23 июня 2017

ЛУГАНСК, 24 сен — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС, СПГ), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Лозовое, Желобок, Калиновка с направления населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Луганское. Всего по территории республики было выпущено более 45 мин и снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

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