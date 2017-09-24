В ЛНР сообщили о девяти нарушениях перемирия со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 24 сен — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Лозовое, Желобок, Калиновка с направления населенных пунктов Крымское, Новотошковское и Луганское. Всего по территории республики было выпущено более 45 мин и снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
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