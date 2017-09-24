Три плюс один: как может выглядеть правительство Германии после выборов

БЕРЛИН, 24 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Варианты состава будущего коалиционного правительства ФРГ, которое появится после выборов в бундестаг, стали известны примерно за месяцы до выборов. Канцлер Ангела Меркель имеет все шансы вновь занять пост главы правительства – альянс ХДС/ХСС под ее руководством уверенно лидирует с мая 2017 года в социологических опросах.
Значительный успех на выборах, по данным социологов, ожидает правую партию "Альтернатива для Германии", которая может занять третье место и впервые войти в бундестаг. Однако и ХДС/ХСС, и СДПГ ранее заявили, что не войдут в общее правительство с "Альтернативой".
В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть из них, согласно опросам, будет голосовать по почте. За голоса избирателей в 2017 году борются 42 партии. Избирательные участки открыты с 08.00 до 18.00 (с 09.00 до 19.00 мск). После их закрытия общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых экзит-поллов, подготовленные, соответственно, социологическими институтами Infratest dimap (программа ARD-Deutschlandtrend) и исследовательской группой "Выборы" (Wahlen, телеканал ZDF).
Социологические опросы
Так, в опросе Politbarometr, который был представлен в четверг вечером "Исследовательской группой по выборам" (Forschungsgruppe Wahlen), альянс ХДС/ХСС может получить 36%, СДПГ – 21,5%, "Альтернатива для Германии" — 11%, Свободная демократическая партия – 10%, "Левые" — 8,5%, "Зеленые" — 8%. В общей сложности 63% опрошенных заявили, что определились с тем, за кого отдадут голос на выборах. Опрос Politbarometr был проведен с 20 по 21 сентября, в нем приняли участие 1725 граждан Германии, имеющих право голоса.
В опросе социологического института Civey для онлайн-издания Spiegel, обнародованном в пятницу, альянс ХДС/ХСС претендует на 36,2% голосов, социал-демократы набирают 22%,"Альтернатива для Германии" — 10,3%, "Левые" — 9,8%, Свободная демократическая партия – 9,6 %, "Зеленые" — 7,7%.
Реальные варианты
Также альянс имеет возможность создать коалицию без социал-демократов, с участием либералов и "Зеленых". Такая коалиция называется "ямайка" (по цветам флага Ямайки): черный – у ХДС, желтый – у СвДП и зеленый – у "Зеленых". В этом случае большинство в бундестаге составит от 52 до 56%. Свободные либералы – традиционные партнеры альянса в правительстве, однако так как по итогам состоявшихся в 2013 году выборов в бундестаг они не попали в парламент, набрав менее 5% голосов, то последнее правительство была сформировано с социал-демократами. Что касается "Зеленых", то, несмотря на жесткую позицию в вопросе об экологическом вреде дизельных двигателей, партия вполне может войти в коалицию с ХДС/ХСС, во многом поддерживая внешнюю политику Меркель, например, в отношении Турции и России.
Третий вариант коалиционного правительства – "черно-желтая коалиция", в состав которой входят ХДС/ХСС и СвДП. Хотя, по данным опросов, это вариант пока не может собрать большинства, однако, имея в виду наличие статистической погрешности в 2,5%, можно предположить, что партии смогут набрать и более 50%.
Из области фантастики
В ходе избирательной кампании на выборах в федеральной земле Саар в начале 2017 года кандидат в канцлеры от социал-демократов Мартин Шульц не исключил подобную конфигурацию для будущего земельного кабмина (в итоге на выборах победила ХДС). Что касается федерального правительства, то Шульц всячески уклонялся от прямого ответа на вопрос о том, намерен ли он войти в правительство с "Левыми", которых прежде всего в западной части страны критикуют за радикально-левые взгляды и за то, что в партию входят многие члены правящей в ГДР СЕПГ.
У СДПГ и "Зеленых" есть опыт работы в составе общего правительства во главе с Герхардом Шредером. Что касается "Левых", то они близки с социал-демократами по внутриполитической тематике, например, в социальных вопросах. Однако заявления кандидата в канцлеры от "Левых" Сары Вагенкнехт, выступившей за отказ в убежище в Германии лицам, нарушившим "правила гостеприимства" и совершившим преступления, вызвали резкую критику и в самой партии, и среди социал-демократов.