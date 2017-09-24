Трамп ответил на речь главы МИД КНДР, назвавшего его психически больным

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление главы МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН, в ходе которой тот назвал главу Белого дома психически больным человеком, и пригрозил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что его "скоро не будет".

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" — написал Трамп в Twitter.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

​Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США "психически больным" с манией величия, отметив, что ему опасно доверять "ядерную кнопку". Он также выразил уверенность, что Трамп превратил Белый дом в "шумный рынок", и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. "Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать", — сказал министр.

На текущей неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой", который "отправился в самоубийственный полет". Ким Чен Ын ответил президенту США личным заявлением, в котором грозил "укротить Трампа огнем".

В августе и сентябре СБ ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна. США на этой неделе ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.