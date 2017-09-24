Украинские "киборги" обиделись на Apple за рекламу с "киборгом" из России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Украинские военные потребовали извинений от компании Apple, использовавшей в рекламном ролике новых часов Apple Watch словосочетание "русский киборг". В ответ они записали собственное видео, в котором потребовали от американской компании "исправить" рекламу, сообщает украинский "Канал 24".

Одним из участников рекламного ролика Apple стал Дмитрий Игнатов – российский ведущий телеканала "Матч ТВ" с протезом ноги, который назвал себя "киборгом из России".

Авторы ролика возмутились такой формулировкой, поскольку "киборгами" на Украине называют силовиков, участвовавших в боевых действиях в аэропорту Донецка осенью 2014 – зимой 2015 года.

Украинские "киборги" утверждают, что Apple своей рекламой сознательно или бессознательно поддерживает Россию.

"Мы призываем к срочному исправлению рекламного видео и письменного извинения перед "киборгами" – живыми и павшими, которые воевали за нашу с вами демократию против войск РФ. С нетерпением ждем вашего ответа", — заявили авторы ролика.

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Первоначально видео было опубликовано на-канале "Побратими Треннг", но в настоящее время канал недоступен. Однако другие пользователиразместили ролик на своих страницах.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.