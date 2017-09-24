МИД Азербайджана поддержал предложения сопредседателей МГ ОБСЕ по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (488)

БАКУ, 24 сен-РИА Новости, Вугар Гасанов. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном и сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ в Нью-Йорке выразил поддержку некоторым предложениям сопредседателей по карабахскому урегулированию.

Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"На встрече состоялся обмен мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этой связи были рассмотрены шаги, которые должны быть предприняты Арменией, Азербайджаном и сопредседателями. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением встречи президентов Азербайджана и Армении согласно предложению сопредседателей МГ ОБСЕ", — сказал Гаджиев.

По его словам, Мамедъяров "выразил поддержку Азербайджана нескольким интересным предложениям, озвученным сопредседателями, для продолжения предметных переговоров по урегулированию конфликта".

"Кроме того, глава МИД Азербайджана в очередной раз подчеркнул, что Азербайджан всегда готов к логичным переговорам для скорейшего достижения урегулирования конфликта", — отметил он.

Предыдущая встреча Налбандяна и Мамедъярова состоялась 11 июля в Брюсселе по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ. На ней присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

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