Uber готов к переговорам с транспортными властями Лондона

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сервис такси Uber, которому ранее лондонские власти отказали в продлении лицензии, готов к переговорам и некоторым уступкам, заявил главный управляющий офисом Uber в Лондоне Том Элвидж.

Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited, истекающую 30 сентября, на деятельность в Лондоне из-за несоответствия правилам безопасности. Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция были обеспокоены тем, что водители частного такси не проходят соответствующую проверку перед наймом. Более 500 тысяч интернет-пользователей подписали петицию, призывающую власти Великобритании отменить запрет на работу онлайн-сервиса по заказу такси Uber в Лондоне. Согласно опросам общественного мнения, большинство лондонцев поддерживают Uber в споре с властями.

"Мы бы хотели знать, что мы можем сделать, сесть и решить, как мы можем все это исправить", — заявил Элвидж в интервью газете Times.

Как пишет издание, сервис такси также готов к некоторым уступкам, в числе которых сокращение рабочих часов водителей и увеличение льгот и пособий сотрудникам.