Канадский бизнес готов прийти на Украину, заявил Порошенко

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Канадский бизнес готов вложить инвестиции в Украину. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко, который посетил с визитом Канаду.

"Ранее канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти в Украину", — написал он в Twitter.

Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти в Україну. pic.twitter.com/7OePYWp53v — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2017 г.

​В субботу Порошенко обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд введение миротворческой миссии в Донбасс, а также "возвращение" Крыма Украине.

Ранее президент Украины провел переговоры с канадским премьером Джастином Трюдо, по итогам которых стороны договорились о расширении экономического взаимодействия между странами.