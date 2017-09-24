Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Командование армии США выпустило учебное пособие о российской тактике ведения гибридной войны и о том, как должны ей противостоять вооруженные силы США. Об этом сообщает издание The National Interest.
Пособие представляет собой 68-страничную брошюру с графическими материалами и данными о российской военной технике. Особое внимание авторы пособия уделили событиям в Крыму и на юго-востоке Украины, в которых, как утверждается, участвовали небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО).
Как утверждается в учебнике, российская стратегия основана на смене режимов с помощью объединения с местными "марионеточными силами" и нацелена на изменение системы управления.
Также отмечается сила российских ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, однако при этом подчеркивается нехватка этой техники.