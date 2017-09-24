Американский министр пообещал перестать пользоваться частными самолетами

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр здравоохранения США Том Прайс согласился не летать в командировки частными самолетами, зафрахтованными на деньги американских налогоплательщиков, пока не будет проведено разбирательство по предыдущим поездкам.

"Мы услышали критику. Мы услышали обеспокоенность. Мы воспринимаем это очень серьезно и близко к сердцу", — заявил Прайс в интервью Fox News. Вместе с тем, он не признал за собой каких-либо неправомерных действий. По его словам, он ездил в командировки, чтобы бороться с последствиями ураганов и эпидемией употребления искусственных опиатов, которые могут вызвать наркотическую зависимость.

Ранее издание Politico по итогам расследования сообщило, что Прайс на протяжении нескольких месяцев нанимал частные самолеты для официальных поездок. Стоимость найма самолетов только за прошлую неделю составила 56,5 тыс долларов, а с мая по сентябрь — более 400 тысяч долларов за более чем 25 поездок. По утверждению издания, в Белом доме тоже недовольны частыми поездками Прайса и говорят, что его "невозможно найти" в Вашингтоне.

Прайс заявил, что будет сотрудничать с расследованием, который ведет независимый генеральный инспектор минздрава.