Трамп обвинил Маккейна в обмане избирателей

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обвинил своего однопартийца-республиканца, сенатора от Аризоны Джона Маккейна в обмане избирателей за то, что Маккейн не поддержал очередной план реформы здравоохранения.Twitter.
Маккейн выступил на текущей неделе против попытки отменить реформу здравоохранения, проведенной при президенте Бараке Обаме. При нынешнем раскладе сил в сенате голос Маккейна может стать решающим. Времени на новые инициативы у республиканцев мало: с окончанием финансового года 30 сентября ряд положений Obamacare станет невозможно отменить простым большинством голосов в сенате, а квалифицированного большинства у республиканцев не набирается даже с голосом Маккейна.
Democrats are laughingly saying that McCain had a "moment of courage." Tell that to the people of Arizona who were deceived. 116% increase!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.
Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.