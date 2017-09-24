Рейтинг Макрона вырос впервые за два месяца

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уровень доверия к французскому президенту Эммануэлю Макрону вырос впервые за два месяца, свидетельствуют данные опроса центра Ifop, проведенного по заказу еженедельника Journal du Dimanche (JDD).
Представитель центра Ifop Фредерик Даби отмечает, что предшественники Макрона — Франсуа Олланд и Николя Саркози — в аналогичные периоды наоборот теряли доверие населения.
"Рейтинги Николя Саркози и Франсуа Олланда снижались в сентябре 2007 и 2012 годов, рейтинг Макрона же показывает противоположную тенденцию", — заключил Даби, подчеркнув, что "сентябрьское возвращение обычно является сложным периодом для исполнительной власти".
О том, в какой период был проведен опрос и сколько человек приняли в нем участие, в газете не сообщается.