Рейтинг Макрона вырос впервые за два месяца

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уровень доверия к французскому президенту Эммануэлю Макрону вырос впервые за два месяца, свидетельствуют данные опроса центра Ifop, проведенного по заказу еженедельника Journal du Dimanche (JDD).

Согласно результатам исследования, в сентябре 45% французов высказались в поддержку действий Макрона. Это на 5% больше, чем в прошлом месяце. В июле и августе результаты аналогичных исследований Ifop для JDD демонстрировали стремительное снижение популярности французского президента: в общей сложности уровень доверия к Макрону упал на 24% (на 10% в июле и на 14% в августе).

Представитель центра Ifop Фредерик Даби отмечает, что предшественники Макрона — Франсуа Олланд и Николя Саркози — в аналогичные периоды наоборот теряли доверие населения.

"Рейтинги Николя Саркози и Франсуа Олланда снижались в сентябре 2007 и 2012 годов, рейтинг Макрона же показывает противоположную тенденцию", — заключил Даби, подчеркнув, что "сентябрьское возвращение обычно является сложным периодом для исполнительной власти".

О том, в какой период был проведен опрос и сколько человек приняли в нем участие, в газете не сообщается.