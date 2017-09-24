ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР и вновь заявил, что договоренности с Ираном не работают.

"Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей. Не очень-то у нас соглашение!" — написал Трамп. Он не привел никаких подробностей того, в каких областях, по его мнению, Иран сотрудничает с КНДР.

Программа создания баллистических ракет Ирана не входит в соглашение по ядерной программе Тегерана.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Трамп заявил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.