В Сети появились фейковые фото и видео техники, направляемой в Каталонию

МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Фейковые фотографии и видео военной техники, якобы направленной Мадридом в Каталонию, появились в последние дни в социальных сетях.

Так, например, на видео, выложенном 22 сентября, состав с тяжелой бронетехникой идет по путям. Голос за кадром говорит на каталанском, что видео было снято на вокзале Льейды накануне ночью.

На самом деле видео было выложено другим пользователем в мае 2014 года. В подписи к оригинальному видео указано, что речь идет о переправке техники от военной базы Эль-Голосо (Мадрид) в Национальный центр военной подготовки в Сан-Грегорио (Сарагоса).

Кроме того, в последние дни в соцсетях появилась фотография, на которой видна военная техника на дороге, якобы также вводимая в Каталонию. Эта же фотография была выложена на странице одного из пользователей в Twitter 18 августа – то есть на следующий день после терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Минобороны Испании на этой неделе передало в судебные инстанции жалобу на подделку и распространение в социальных сетях страницы своего официального бюллетеня. В поддельном документе, как сообщило оборонное ведомство, говорится о "предварительном приказе активизации" в связи с отправкой военных подразделений в Каталонию, а также приказе о мобилизации личного состава, который находится в резерве". "Министерство обороны категорически опровергает эту информацию", — говорится в заявлении ведомства. Там также обращают внимание, что терминология и аббревиатуры, использованные в поддельном тексте, не используются министерством и вооруженными силами.

В пятницу МВД Испании заявило, что направит в Каталонию дополнительные силы для наблюдения за ситуацией в регионе в связи с намеченным на 1 октября референдумом о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого приостановил Конституционный суд страны. Сотрудники полиции и Гражданской гвардии будут заниматься поддержанием правопорядка в общественных местах. Эти группы будут действовать совместно с полицией Каталонии.

По данным испанских СМИ, в Каталонию в общей сложности направлены от четырех до пяти тысяч сотрудников правоохранительных органов. Они будут расквартированы на двух кораблях в порту Барселоны, еще одном в Таррагоне. Корабли уже находятся в портах.

Ya hay militares en los cuarteles cercanos a Barcelona, esta tarde se decidirá si aumentar la alerta al nivel 5. pic.twitter.com/Njzo8CEI9w — Abel Garcia TV ❄ (@abelgarciatv) 18 августа 2017 г.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек (позже все были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.