Трамп поссорился в Twitter с известными спортсменами NFL и NBA

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в течение субботы неоднократно критиковал за недостаток патриотизма игроков Национальной футбольной лиги (американский футбол, NFL), за что получил отповедь от NFL и заодно от известнейших спортсменов Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Коби Брайанта и Леброна Джеймса.
"Если игрок хочет привилегии зарабатывать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему или ей не следует разрешать неуважение к нашему Великому Американскому Флагу (или Стране) и он должен вставать ради нашего Национального Гимна. Если нет, то ты УВОЛЕН. Найди себе другое занятие!" — написал Трамп, выделяя многие слова большими буквами.
If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.
…our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.
"Посетить Белый дом — это считается большой честью. Стефен Карри сомневается, так что приглашение отменяется!" — написал Трамп.
Руководитель NFL Роджер Гуделл выпустил заявление, в котором осудил Трампа за заявления, которые, по его словам, "вызывают разделение". Баскетбольный клуб "Голден Стейт Уорриорз" заявил, что не поедет в Белый дом. "Мы принимаем тот факт, что президент Трамп дал понять, что мы не приглашены", — говорится в заявлении.
Брайант заявил в своем Twitter, что Трамп разжигает рознь между американцами. "Президент, чье имя создает разделение и гнев, чьи слова вдохновляют разногласие и ненависть, не может "сделать Америку вновь великой", — написал Джеймс.