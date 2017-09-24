Трамп поссорился в Twitter с известными спортсменами NFL и NBA

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в течение субботы неоднократно критиковал за недостаток патриотизма игроков Национальной футбольной лиги (американский футбол, NFL), за что получил отповедь от NFL и заодно от известнейших спортсменов Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

Трамп еще в пятницу на митинге раскритиковал игроков NFL, которые устраивали акцию во время исполнения гимна США, становясь на колени — по их мысли, это должно было напомнить об эпохе рабства в США и о том, что неравенство между белыми и афроамериканцами до сих пор не преодолено. В субботу Трамп дважды возвращался к этой мысли в Twitter , заявив, что не хочет видеть игроков, устраивающих подобные акции, в Белом доме.

"Если игрок хочет привилегии зарабатывать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему или ей не следует разрешать неуважение к нашему Великому Американскому Флагу (или Стране) и он должен вставать ради нашего Национального Гимна. Если нет, то ты УВОЛЕН. Найди себе другое занятие!" — написал Трамп, выделяя многие слова большими буквами.

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.

…our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 сентября 2017 г.

Он также добавил, что не собирается приглашать в Белый дом игрока баскетбольного клуба "Голден Стейт Уорриорз" Стефена Карри, который выразил сомнение, стоит ли ему посещать традиционный прием для чемпионов NBA.

"Посетить Белый дом — это считается большой честью. Стефен Карри сомневается, так что приглашение отменяется!" — написал Трамп.

Руководитель NFL Роджер Гуделл выпустил заявление, в котором осудил Трампа за заявления, которые, по его словам, "вызывают разделение". Баскетбольный клуб "Голден Стейт Уорриорз" заявил, что не поедет в Белый дом. "Мы принимаем тот факт, что президент Трамп дал понять, что мы не приглашены", — говорится в заявлении.

В спор включились знаменитые баскетболисты Леброн Джеймс из "Кливленд Кавальерс" и Коби Брайант, в прошлом выступавший за "Лос-Анджелес Лейкерс". Джеймс обозвал Трампа в Twitter многозначным ругательством, которое можно, в частности, перевести как "бездельник" или "придурок" (bum). "Ездить в Белый дом было большой честью, пока ты там не объявился!" — написал Джеймс Трампу.

Брайант заявил в своем Twitter, что Трамп разжигает рознь между американцами. "Президент, чье имя создает разделение и гнев, чьи слова вдохновляют разногласие и ненависть, не может "сделать Америку вновь великой", — написал Джеймс.