МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Израиль и Бахрейн могут объявить о нормализации отношений в течение следующего года, сообщили новостному порталу Middle East Eye источники в бахрейнском правительстве и западные дипломаты, работающие в этой стране Персидского залива.

По словам информированного дипломатического источника в правительстве Бахрейна, в настоящий момент высокопоставленные чиновники обеих стран поддерживают контакты и уделяют основное внимание подготовке визитов бизнесменов, влиятельных общественных и религиозных деятелей. Источники уточнили, что за этими контактами вскоре последуют официальные заявления о сделках в области предпринимательства между странами.

Источники в правительстве Бахрейна подчеркнули, что такие шаги отражают новые реалии Ближнего Востока. "Израиль не угрожает нашей безопасности и не устраивает заговоры против нас, а вот Иран точно этим занимается", — цитирует портал правительственный источник.

Западные дипломаты, беседовавшие с порталом, также считают, что речь идет в основном о налаживании экономических связей. "Конечно, мы не станем свидетелями открытия израильского посольства здесь, но, возможно, у будут официальные визиты министров торговли и экономических связей", — цитирует портал западный дипломатический источник.

Дипломаты также подчеркнули, что сближение Израиля и Бахрейна проходит на фоне напряженности вокруг Ирана. "Я бы не сказал, что в этом году, может, в следующем, они объявят народу о необходимости противостоять Ирану, и люди со временем это примут", — заключил источник портала.

Ранее Бахрейн подвергся сильной критике различных арабских организаций, выступающих против нормализации отношений арабского мира с Израилем после того, как израильская делегация приняла участие в конгрессе ФИФА, проходившем в Манаме в мае. Однако в королевстве проживает самая крупная еврейская община среди стран Персидского залива, в столице находится еврейский музей, который создан при синагоге. Евреи — подданные Бахрейна зачастую занимают в королевстве весомые посты, работая в правительстве, парламенте и крупных компаниях. Они поддерживают связи с еврейскими общинами в других странах мира, в том числе в Израиле.