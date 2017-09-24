"Ядерный молоток правосудия": глава МИД КНДР пригрозил Трампу

ОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на Генассамблее ООН пригрозил США "ядерным молотком правосудия", а также отметил, что оскорбительные высказывания американского лидера Дональда Трампа не останутся без последствий.
Министр заверил, что Пхеньян не будет угрожать ядерным оружием государствам, которые не связаны с действиями США против КНДР.
"Трамп не может знать, что произносит"
Как отметил Ли Ён Хо, Трамп ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. "Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать", — сказал он.
"Психически больной"
Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента Дональда Трампа "психически больным" с манией величия, отметив, что ему опасно доверять "ядерную кнопку". В этом, по его словам, заключается главная опасность для мира в настоящее время.
Глава МИД КНДР также выразил уверенность, что президент США превратил Белый дом в "шумный рынок". Он добавил, что из-за американского лидера площадка ООН превратилась в "гнездо гангстеров, где уважают деньги, а кровопролитие является обыденным делом".
Баланс сил
Обладание ядерным оружием необходимо Северной Корее для самозащиты. "Наша конечная цель — создать баланс сил с США", — сказал Ли Ён Хо.
Демонстрация военной мощи США
В субботу американские стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 пролетели вдоль восточного побережья КНДР. По словам представителя Пентагона, этими действиями Ванингтон продемонстрировал Пхеньяну свою военную мощь.
Бомбардировщики взлетели с Гуама, а истребители — с военной базы на Окинаве. Американские самолеты пролетели в международном воздушном пространстве к востоку от Северной Кореи.
Ранее президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.