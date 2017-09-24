"Ядерный молоток правосудия": глава МИД КНДР пригрозил Трампу

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время выступления на ГА ООН, 23 сентября 2017

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время выступления на ГА ООН, 23 сентября 2017

ОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на Генассамблее ООН пригрозил США "ядерным молотком правосудия", а также отметил, что оскорбительные высказывания американского лидера Дональда Трампа не останутся без последствий.

По словам министра, единственным работающим философским принципом в настоящий момент является необходимость отвечать силой на силу. "На ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия", — заключил он.

Министр заверил, что Пхеньян не будет угрожать ядерным оружием государствам, которые не связаны с действиями США против КНДР.

"Трамп не может знать, что произносит"

Как отметил Ли Ён Хо, Трамп ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. "Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать", — сказал он.

"Психически больной"

Ранее Трамп с трибуны ООН назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой". По словам Ли Ён Хо, это заявление американского президента было продиктовано "отсутствием базовых знаний и чувства приличия", а сам Трамп "совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США".

Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента Дональда Трампа "психически больным" с манией величия, отметив, что ему опасно доверять "ядерную кнопку". В этом, по его словам, заключается главная опасность для мира в настоящее время.

Глава МИД КНДР также выразил уверенность, что президент США превратил Белый дом в "шумный рынок". Он добавил, что из-за американского лидера площадка ООН превратилась в "гнездо гангстеров, где уважают деньги, а кровопролитие является обыденным делом".

Баланс сил

Обладание ядерным оружием необходимо Северной Корее для самозащиты. "Наша конечная цель — создать баланс сил с США", — сказал Ли Ён Хо.

Демонстрация военной мощи США

При этом он отметил, что усиление санкций не заставит КНДР пойти на уступки, несмотря на то, что страна находится "под самыми суровыми санкциями в мире". "США ввели санкции против Северной Кореи с самого первого дня ее основания", — указал он.

В субботу американские стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 пролетели вдоль восточного побережья КНДР. По словам представителя Пентагона, этими действиями Ванингтон продемонстрировал Пхеньяну свою военную мощь.

Бомбардировщики взлетели с Гуама, а истребители — с военной базы на Окинаве. Американские самолеты пролетели в международном воздушном пространстве к востоку от Северной Кореи.

При этом представитель Пентагона Дана Уайт отметил, что они пролетели гораздо дальше к северу от демилитаризованной зоны, чем когда-либо ранее в текущем столетии. По его словам, это подчеркивает ту серьезность, с которой Вашингтон относится к последним "безрассудным" шагам Пхеньяна.

Ранее президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.