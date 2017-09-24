Американские бомбардировщики и истребители пролетели у границ КНДР

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики американских ВВС B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 пролетели вдоль побережья КНДР, сообщил представитель Пентагона Дана Уайт. Предпринятая акция является демонстрацией военных возможностей США.

"Данная миссия является демонстрацией решимости США и ясным сигналом, что президент (США Дональд Трамп – ред.) располагает многими военными вариантами, чтобы разгромить любую угрозу", — гласит сообщение.

Бомбардировщики, поднявшиеся с Гуама в Тихом океане, и истребители с базы на японском острове Окинава, пролетели "в международном пространстве к востоку от Северной Кореи".

"Человек-ракета"

Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Алабама в поддержку кандидата от республиканцев в сенат, ранее заявил, что следовало "давным-давно" покончить с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно", — подчеркнул глава государства.

Это, по словам Трампа "должно было быть решено и восемь, и четыре, и пятнадцать лет назад".

"Ядерный молоток правосудия"

Ответом на угрозу со стороны "тиранов" должен стать "ядерный молоток правосудия", заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо на Генеральной Ассамблее ООН.

"Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия", — подчеркнул министр.

"Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов", — заявил глава северокорейской дипломатии.

Главная цель Пхеньяна

Обладание Северной Кореей ядерным оружием является средством самозащиты, необходим баланс сил с США, заявил глава МИД КНДР.

"Наша конечная цель – создать баланс сил с США", — заверил министр.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.