Американские бомбардировщики и истребители пролетели у границ КНДР

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики американских ВВС B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 пролетели вдоль побережья КНДР, сообщил представитель Пентагона Дана Уайт. Предпринятая акция является демонстрацией военных возможностей США.
Бомбардировщики, поднявшиеся с Гуама в Тихом океане, и истребители с базы на японском острове Окинава, пролетели "в международном пространстве к востоку от Северной Кореи".
"Человек-ракета"
"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно", — подчеркнул глава государства.
Это, по словам Трампа "должно было быть решено и восемь, и четыре, и пятнадцать лет назад".
"Ядерный молоток правосудия"
"Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия", — подчеркнул министр.
"Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов", — заявил глава северокорейской дипломатии.
Главная цель Пхеньяна
"Наша конечная цель – создать баланс сил с США", — заверил министр.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.