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Американские бомбардировщики и истребители пролетели у границ КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1500)
00:4324.09.2017
09654
© AP Photo / Zachary T. C. HadaСтратегический бомбардировщик B-1B. Архивное фотоСтратегический бомбардировщик B-1B. Архивное фото
© AP Photo / Zachary T. C. Hada

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики американских ВВС B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 пролетели вдоль побережья КНДР, сообщил представитель Пентагона Дана Уайт. Предпринятая акция является демонстрацией военных возможностей США.

Трансляция новостей об эпицентре землетрясения в Северной Корее. 23 сентября 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
КНДР не будет угрожать странам, не связанным с действиями США
"Данная миссия является демонстрацией решимости США и ясным сигналом, что президент (США Дональд Трамп – ред.) располагает многими военными вариантами, чтобы разгромить любую угрозу", — гласит сообщение.

Бомбардировщики, поднявшиеся с Гуама в Тихом океане, и истребители с базы на японском острове Окинава, пролетели "в международном пространстве к востоку от Северной Кореи".

"Человек-ракета"

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР пообещала США "безжалостные" меры в случае военной атаки
Президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Алабама в поддержку кандидата от республиканцев в сенат, ранее заявил, что следовало "давным-давно" покончить с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Кстати, разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно", — подчеркнул глава государства.

Это, по словам Трампа "должно было быть решено и восемь, и четыре, и пятнадцать лет назад".

"Ядерный молоток правосудия"

Дональд Трамп
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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СМИ: советники Трампа просили его избегать оскорблений в адрес Ким Чен Ына
Ответом на угрозу со стороны "тиранов" должен стать "ядерный молоток правосудия", заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо на Генеральной Ассамблее ООН.

"Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия", — подчеркнул министр.

"Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов", — заявил глава северокорейской дипломатии.

Главная цель Пхеньяна

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Ассанж прокомментировал угрозы США уничтожить КНДР
Обладание Северной Кореей ядерным оружием является средством самозащиты, необходим баланс сил с США, заявил глава МИД КНДР.

"Наша конечная цель – создать баланс сил с США", — заверил министр.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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