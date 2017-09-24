ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Полиция британской столицы не расценивает инцидент с распылением "вредоносной субстанции" на востоке Лондона как теракт, сообщила РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.
Ранее она сообщила, что около 20.00 (22.00) в субботу полиция была вызвана в связи с сообщениями, что несколько мужчин распыляли в районе торгового центра Westfield в Стратфорде "вредоносную субстанцию". По предварительным данным, пострадали шесть человек. Один мужчина задержан по подозрению в попытке причинить серьезные телесные повреждения.
Служба "скорой" сообщила, что медики оказали помощь, как минимум, пятерым пострадавшим, из которых трое доставлены в больницы.
"Мы продолжаем работать на месте", — сообщила служба в Twitter.
Однако несмотря на частоту подобных инцидентов, сейчас они привлекают повышенное внимание на фоне волны терактов в Великобритании. За последние полгода в Соединенном Королевстве произошли пять терактов, последний – чуть больше недели назад.