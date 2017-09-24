ЛОНДОН, 24 сен – РИА Новости, Мария Табак. Полиция британской столицы не расценивает инцидент с распылением "вредоносной субстанции" на востоке Лондона как теракт, сообщила РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

"Мы не рассматриваем данный инцидент как имеющий отношение к терроризму", — сказала собеседница агентства.

Ранее она сообщила, что около 20.00 (22.00) в субботу полиция была вызвана в связи с сообщениями, что несколько мужчин распыляли в районе торгового центра Westfield в Стратфорде "вредоносную субстанцию". По предварительным данным, пострадали шесть человек. Один мужчина задержан по подозрению в попытке причинить серьезные телесные повреждения.

Служба "скорой" сообщила, что медики оказали помощь, как минимум, пятерым пострадавшим, из которых трое доставлены в больницы.

"Мы продолжаем работать на месте", — сообщила служба в Twitter.

Хотя пока неизвестно, о каком именно веществе идет речь, СМИ сообщили о нападении с использованием кислоты. Такие нападения в Лондоне происходят довольно часто. По данным мэрии британской столицы, в 2016 году в Лондоне были зарегистрированы 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей, а в первом квартале 2017 года было уже более 100 случаев нападений. 14 и 15 июля в столице было совершено шесть нападений с использованием кислоты.

Однако несмотря на частоту подобных инцидентов, сейчас они привлекают повышенное внимание на фоне волны терактов в Великобритании. За последние полгода в Соединенном Королевстве произошли пять терактов, последний – чуть больше недели назад.