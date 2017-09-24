Следующее заседание комитета "Россия – Донбасс" пройдет в декабре

ЛУГАНСК, 24 сен — РИА Новости. Следующее заседание Интеграционного комитета "Россия – Донбасс" запланировано провести в декабре в Подмосковье, сообщил журналистам депутат Государственной думы РФ, координатор комитета Андрей Козенко в Луганске.

В субботу в самопровозглашенной Луганской народной республике прошло заседание комитета "Россия — Донбасс" на тему молодежной политики и патриотического воспитания с участием представителей Российской Федерации, самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

"Завершающее мероприятие (заседание Интеграционного комитета в 2017 году – ред.) пройдет в декабре, предварительно, в Подмосковье", — рассказал Козенко после завершения заседания Интеграционного комитета "Россия-Донбасс".

"Прежде, чем пройдет завершающее в этом году заседание Интеграционного комитета, мы планируем проведение экономического форума в ноябре. Сейчас мы определяемся с площадками, но мне бы очень хотелось, чтобы на этом экономическом форуме был представлен экономический потенциал Донбасса", — уточнил Козенко.

Козенко напомнил, что ранее между Перевальским районом в ЛНР и Нижнегорским районом Республики Крым были подписаны соглашения о сотрудничестве. Спикер выразил надежду, на то, что подобные соглашения будут подписаны со всеми городами и районами Донбасса. Глава ЛНР Игорь Плотницкий также прокомментировал подписанное в субботу соглашение об установлении побратимских связей между Краснодоном и Алуштой.

"Это не односторонний проект, а двухсторонние духовные, экономические и политические связи. Главы двух территорий подписали договор, который говорит о взаимном сотрудничестве. Такие вещи не проходят бесследно. Одна скрепа, кажется, ничего не решает, но если таких скреп много, то они станут надежным поясом, который объединит две республики. Для нас это очень полезно, и я уверен, что это также будет полезно и для Республики Крым", — заявил журналистам Плотницкий.