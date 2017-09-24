Франция призвала Иран прекратить дестабилизирующие действия в регионе

ПАРИЖ, 24 сен — РИА Новости. Французские власти крайне обеспокоены проведенными Ираном ракетными испытаниями и призывают Тегеран прекратить дестабилизирующие действия в регионе, говорится в заявлении официального представителя МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

Иранское телевидение в субботу сообщало об успешном пуске новой баллистической ракеты "Хорремшахр" дальностью 2 тысячи километров, которая способна нести несколько боеголовок.

"Франция крайне озабочена запуском баллистической ракеты, о котором Иран сообщил сегодня", — заявила Ромате-Эспань, отметив, что подобные испытания противоречат резолюции 2231 СБ ООН.

"Франция призывает Иран прекратить любую деятельность, дестабилизирующую ситуацию в регионе, и соблюдать все положения резолюции 2231", — сказала она.

Париж также призвал генсека ООН Антониу Гутерреша подготовить доклад о проведенных в Иране испытаниях. Кроме того, французские власти намерены обсудить со своими партнерами возможные меры, которые позволят заставить Иран отказаться от испытаний баллистических ракет.