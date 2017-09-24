Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Под мощнейшим натиском всего мира курды упорно идут к своей заветной цели — созданию собственного независимого государства. И возглавляет их 71-летний Масуд Барзани.

"Мы никому не будем угрожать. Мы стремимся быть дружелюбными. Мы надеемся, что с нами не будут говорить на языке угроз". Эти слова президента Иракского Курдистана весьма точно характеризируют всю противоречивость и весь драматизм происходящих там событий. Он произнес их 20 сентября на большом митинге в Соране, посвященном предстоящему в понедельник референдуму о независимости курдской автономии.

© AFP 2017 / Safin Hamed Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Эрбиле © AFP 2017 / Safin Hamed Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Эрбиле

Одни против всех

Против объявленного плебисцита восстали и Запад, и Восток. США и европейские страны призвали курдов воздержаться от его проведения. Анкара и Тегеран заявили, что референдум угрожает их национальной безопасности, станет катастрофой для Ирака и начали стягивать войска к иракской границе. Сам Багдад потребовал немедленно остановить подготовку к проведению референдума. Даже Саудовская Аравия и Египет, которые, как предполагали многие, поддержат курдов, однозначно высказались против. "За" на Ближнем Востоке сказал только Израиль.

Такая реакция вполне объяснима. Объятый непрекращающимися войнами ближневосточный регион с огромным трудом и потерями освобождается от разрушительных сил ИГ*, в чем критическую роль сыграли курдские отряды. Теперь он может снова взорваться — от референдума в Курдистане.

Продолжатель династии

Он носит такое же имя, как его знаменитый предок, один из основателей рода курдских лидеров Барзани, который, по легенде, происходил из средневековых эмиров княжества Бахдихан. Его потомком — через несколько поколений шейхов — стал Мустафа Барзани. В 16 лет он взял в руки оружие, чтобы прославиться затем в боях и походах — против англичан, турок, иранцев и иракцев. В 1915-м участвовал в спасении армянских семей от геноцида.

Заслужив славу легендарного полководца, превратился в общенационального лидера курдов. Незаурядный интеллект и высокие моральные качества сделали Мустафу Барзани объектом всеобщего поклонения в Курдистане.

Прославился он и множеством афористичных высказываний, из которых составлены своего рода цитатники. Вот лишь некоторые из них:

"Я никогда не пойду на поклон к врагам курдского народа. И я не позволю своей родине превратиться в пастбище, по которому могут гулять враги и узурпаторы".

"Пока я держу в руках винтовку, я хозяин сам себе, я не служу никакой иностранной власти или государству — ни британцам, ни американцам, ни русским. Я — не агент и не шпион, а слуга своего народа".

"Я не являюсь ни коммунистом, ни диктатором. Я верю в демократию и хотел бы, чтобы моя нация наслаждалась миром и свободой. Я жду дня, когда смогу водрузить флаг Курдистана на вершине любой горы в Ираке, Иране, Сирии или Турции".

"Курдский народ инстинктивно склонен к демократии и уважению закона".

"Как только вы уступите свое оружие другим — это будет означать, что вы позволяете им определять вашу судьбу, и вам придется подчиниться их воле". © РИА Новости Перейти в фотобанк Референдум в Иракском Курдистане может взорвать весь Ближний Восток

Масуд Барзани смог впервые увидеть отца лишь в 12 лет. Но всю жизнь стремился быть достойным его славы. В шестнадцать он бросил учебу и, как и отец, отправился воевать — вступил в отряд пешмерга, курдского вооруженного ополчения, и с этого началась его карьера военного и политического деятеля.

После смерти отца в 1979 году он занял его место лидера Демократической партии Курдистана. Летом 2005 года стал президентом Иракского Курдистана.

Реалист и прагматик

Масуд Барзани не столь красноречив, как его отец — напротив, отличается немногословием. Он осторожен в оценках, всегда корректен даже по отношению к своим политическим оппонентам и старательно избегает резких выражений. Он не приемлет максимализм и экстремизм, реалистичен и не нарушает данное им слово. Воспитывает восемь детей и говорит на четырех языках.

© REUTERS / Ari Jalal Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. 14 сентября 2017 © REUTERS / Ari Jalal Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани. 14 сентября 2017

Интеллигентность и толерантность не мешают ему оставаться твердым и упорным в достижении поставленных целей. Когда за несколько дней до назначенной даты референдума ему позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и попросил курдского лидера отложить голосование по вопросу о независимости, то Барзани поблагодарил его за поддержку Курдистана, но заявил, что референдум состоится вовремя, а дверь для переговоров с Багдадом останется открытой.

В 1991-м, после второй войны в Персидском заливе, Масуд Барзани возглавил восстание против режима Саддама Хусейна в Ираке. Тогда пешмерге удалось выбить основные силы иракской армии с севера страны, и в октябре регион стал функционировать самостоятельно. Однако в 2003-м, после американского вторжения в Ирак, Багдад принял новую конституцию, в которой Курдистан приобрел широкую автономию, а язык курдов сорани стал вторым официальным в стране. Тогда курды де-факто вернулись в Ирак, поверив в перемены. Сегодня Барзани называет это ошибкой.

"Мы допустили серьезную ошибку в 2003 году, когда мы вернулись в Багдад. Мы действительно поддержали их доброй волей в надежде создать демократический и федеральный Ирак", — заявил он на недавнем митинге в Сулеймании, подвергнув резкой критике иракское руководство.

Референдум о независимости Иракского Курдистана первоначально предполагалось организовать в 2014 году, но дата его проведения несколько раз переносилась из-за того, что курдские силы сотрудничали с центральным иракским правительством в борьбе с ИГ* — в частности, в освобождении Мосула.

Нынешнюю дату — 25 сентября — Масуд Барзани согласовал со всеми курдскими и прокурдскими политическими партиями и движениями. Парламент Иракского Курдистана почти единогласно (при трех голосах "против") проголосовал за его проведение, и президент автономии заявляет, что референдум состоится во что бы то ни стало, а попыткам силой помешать его проведению курды будут противостоять с оружием в руках.

*Террористическая экстремистская организация, запрещенная в России.