В Лондоне в торговом центре неизвестные распылили "вредоносную субстанцию"

ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости, Мария Табак. Несколько мужчин распылили в районе торгового центра "Вестфилд" в Стратфорде на востоке Лондона "вредоносную субстанцию", по предварительным данным, пострадали шесть человек, один подозреваемый задержан, сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

"Полиция была вызвана около восьми вечера (22.00 мск – ред.) в район торгового центра "Вестфилд" в связи с сообщениями о группе мужчин, распылявших, предположительно, вредоносную субстанцию. На место также приехали сотрудники скорой помощи и пожарные", — сказал собеседник агентства.

"Есть сообщения о раненых в разных местах, предположительно, их шестеро. Мы ждем новых сведений", — отметил собеседник агентства.

Scotland Yard: 6 people injured & a man arrested reports a group were spraying substance in Stratford, East London pic.twitter.com/8ctvyey3dP — Darren Oatway (@DarrenOatway) 23 сентября 2017 г.

Уточянется, что "один мужчина был задержан по подозрению в попытке нанести тяжелые телесные повреждения".

"На месте работают специалисты… Район происшествия оцеплен полицией. Расследование продолжается", — добавил собеседник агентства.

​Несколько человек распылили в ТЦ Лондона "вредоносную субстанцию", шесть человек пострадали, один подозреваемый задержан — Скотланд-Ярд РИА Новости