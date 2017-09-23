Испанские СМИ рассказали, кому подчиняются каталонские правоохранители

МАДРИД, 23 сен – РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra, несмотря на заявление женералитета, выполнят распоряжение прокурора о введении единого координатора действий всех силовых структур на территории автономного сообщества.

Ранее в субботу главный прокурор Каталонии Хосе Мария де Техада вызвал руководство каталонских подразделений Гражданской гвардии и Национальной полиции, а также главу каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Жозепа Луиса Траперо и сообщил, что в координацию действий силовиков в Каталонии вносятся изменения. Отныне она переходит под управление испанского государства — ее будет осуществлять полковник Гражданской гвардии, директор департамента координации государственного секретариата по безопасности Диего Перес де лос Кобос. После этого советник внутренних дел женералитета Жоаким Форн заявил, что не согласен с таким решением, поскольку уже существует механизм координации между правоохранительными органами — ее осуществляет Совет по безопасности.

Вечером в субботу агентство EFE распространило внутренний документ Mossos d'Esquadra, из которого следует, что ведомство подчиняется решению прокуратуры, но не согласно с ним, прежде всего в том, что "часть деятельности органа будет подчиняться и находиться под опекой органа, который зависит от министерства внутренних дел".

"Подразделения Mossos d'Esquadra на протяжении своей истории всегда исполняло приказы, которые давали судьи, суды и прокуратура, и, разумеется, продолжим придерживаться данной позиции", — говорится в документе.

Руководство Mossos сообщает сотрудникам, что новые инструкции "ни в коем случае не предполагают вмешательство в Mossos d'Esquadra со стороны государства".

"Мы продолжим работать, как и раньше: выполняя наши обязанности для обеспечения безопасности и общественного порядка, чтобы служить народу", — говориться в сообщении Mossos d'Esquadra в Twitter.

Mozos de Escuadra (полное название полиция женералитета Mossos d'Esquadra) – полиция автономного сообщества Каталония, орган создан в 1983 году. 14 тысяч сотрудников в настоящее время подчиняются советнику внутренних дел женералитета Жоакину Форну.

Обстановка в Каталонии обострилась после того, как в ходе спецоперации Гражданской гвардии 20 сентября были задержаны 14 человек (позже все были отпущены), проведен 41 обыск, изъяты почти 10 миллионов бюллетеней для голосования на референдуме о независимости. Власти Испании заявили, что референдума в Каталонии 1 октября не будет, поскольку он противоречит конституции. Женералитет настаивает, что он состоится, а общественные организации — "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural — призывают людей к "постоянной мобилизации".

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны. Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают до 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.