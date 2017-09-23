Рейтинги Шульца накануне выборов достигли наивысшего за полгода значения

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Накануне выборов в германский бундестаг рейтинги кандидата в канцлеры ФРГ и главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца достигли наивысшего с марта значения, свидетельствуют итоги еженедельного опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

В опросе приняли участие более тысячи человек, он проводился 20-21 сентября. Респондентам нужно было ответить на вопрос: "Если бы вы могли проголосовать за канцлера напрямую, и вам пришлось бы выбирать между Ангелой Меркель и Мартином Шульцем, кого бы вы выбрали?".

Согласно его результатам, за последний месяц разрыв в популярности Шульца и действующего канцлера Ангелы Меркель сократился с 29% до 13%. Если бы немцы могли проголосовать за кандидата в канцлеры на прямых выборах, то сегодня за Меркель отдали бы свои голоса 45% опрошенных, за Шульца — 32%. Четыре недели назад Меркель поддерживали 51% респондентов, Шульца — 22%.

Между тем, по итогам еще одного опроса Emnid, за день до выборов падает популярность альянса Меркель ХДС/ХСС. Он вновь теряет процентный пункт и получает 35% поддержки, показатели СДПГ остаются прежними — 22%.

Сохраняет свои позиции и правая "Альтернатива для Германии" (11%). Таким образом, в последнем перед выборами опросе она занимает третье место по популярности и может быть уверена в том, что впервые пройдет в бундестаг в этом году. Доля сторонников "Левых" составила 10%, либеральной "Свободной демпартии" – 9%. "Зеленые" сохраняют показатели предыдущих недель (8%).

В данном опросе приняли участие почти две тысячи человек, он проходил в течение недели с 14 по 21 сентября.

Парламентские выборы пройдут в Германии в воскресенье, 24 сентября; по итогам голосования будет определена кандидатура нового канцлера.