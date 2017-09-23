Глава МИД КНДР заявил о "ядерном молотке правосудия" как ответе "тиранам"

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время выступления на ГА ООН, 23 сентября 2017

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время выступления на ГА ООН, 23 сентября 2017

ООН, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР заявил в Генеральной Ассамблее ООН, что ответом на угрозу со стороны "тиранов" должен стать "ядерный молоток правосудия".

"Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим философским принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия", — заявил Ли Ён Хо в ООН.

На нынешней неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.