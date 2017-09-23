Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным

ООН, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять "ядерную кнопку".

"Абсурдная реальность заключается в том, что такой самодовольный человек, как Трамп, психически больной с манией величия, человек, которого даже американский народ обзывает "Горе-главнокомандующий" ("Commander in Grief"), "Королем-обманщиком" ("Lyin King", по аналогии с фильмом "Lion King" — "Король лев") и "Президентом-дьяволом", занимает кресло президента США", — сказал северокорейский министр.

По его словам, главная опасность миру сегодня — в том, что такой человек имеет доступ к "ядерной кнопке".