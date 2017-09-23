Глава МИД КНДР заявил, что Трамп превратил Белый дом в "шумный базар"

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время выступления на ГА ООН, 23 сентября 2017

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время выступления на ГА ООН, 23 сентября 2017

ООН, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо раскритиковал президента США Дональда Трампа с трибуны ООН, заявив, что он за несколько месяцев у власти превратил Белый дом в "шумный базар".

"Во время своих восьми месяцев у власти он превратил Белый дом в шумный базар…, и теперь он превратил площадку ООН в гнездо гангстеров, где уважают деньги, а кровопролитие является обыденным делом", — сказал глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

Самого президента США он назвал "психически больным человеком с манией величия", которому опасно доверять ядерное оружие. Он также пригрозил Соединенным Штатам последствиями за высказывания Трампа в адрес Ким Чен Ына, которые глава северокорейского внешнеполитического ведомства назвал оскорбительными.

На нынешней неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.