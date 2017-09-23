Глава МИД КНДР заявил, что Трамп превратил Белый дом в "шумный базар"

ООН, 23 сен — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо раскритиковал президента США Дональда Трампа с трибуны ООН, заявив, что он за несколько месяцев у власти превратил Белый дом в "шумный базар".
"Во время своих восьми месяцев у власти он превратил Белый дом в шумный базар…, и теперь он превратил площадку ООН в гнездо гангстеров, где уважают деньги, а кровопролитие является обыденным делом", — сказал глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи.
Самого президента США он назвал "психически больным человеком с манией величия", которому опасно доверять ядерное оружие. Он также пригрозил Соединенным Штатам последствиями за высказывания Трампа в адрес Ким Чен Ына, которые глава северокорейского внешнеполитического ведомства назвал оскорбительными.
На нынешней неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.