Инициаторы столкновений в Париже не имели отношения к демонстрации

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Столкновения, произошедшие во время акции протеста против трудовой реформы в Париже, были инициированы отдельными людьми, не имевшими никакого отношения к демонстрации, заявили в префектуре полиции французской столицы.

Ранее сообщалось, что активисты радикального "Черного блока" устроили столкновения с представителями левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона на акции протеста против трудовой реформы в Париже. Несколько десятков человек в черном, лица которых были скрыты масками, попытались прорваться на сцену на площади Республики. Путь хулиганам преградили сторонники политика, произошла небольшая потасовка, на сцену полетели камни и бутылки.

"Единичные инциденты, произошедшие на площади Республики, рядом со сценой, были инициированы отдельными людьми, которые не имели никакого отношения к демонстрации и которые были быстро оттеснены сотрудниками правопорядка", — говорится в заявлении префектура полиции.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр труда страны Мюриэль Пенико 31 августа представили положения реформы трудового законодательства — реформы, обещанной президентом Эммануэлем Макроном в ходе избирательной кампании. За час до представления реформы в прямом эфире национальных телеканалов она была представлена лидерам ключевых профсоюзов страны и не получила их поддержку.

Вскоре после этого начались шествия противников реформы. В первой из них, прошедшей 12 сентября, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 60 тысяч человек. Полиция оценивала число демонстрантов в 24 тысячи.

В пятницу Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривает, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий. Президент также утверждает, что изменения наделяют трудящихся и профсоюзные организации новыми правами.

В субботу на площади Республики прошла очередная демонстрация, организованная по инициативе главы движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. По словам политика, в акции протеста приняли участие 150 тысяч человек.