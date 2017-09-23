Пхеньян не изменит свою позицию из-за ужесточения санкций

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне

ООН, 23 сен — РИА Новости. Пхеньян не изменит свою позицию из-за усиления санкций, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"США ввели санкции против Северной Кореи с самого первого дня ее основания", — заявил министр.

Он отметил, что КНДР находится "под самыми суровыми санкциями в мире".

"Безнадежное дело считать, что есть хоть какой-то шанс, что КНДР может быть сотрясена хотя бы на дюйм или изменит свою позицию из-за усиления санкций враждебными силами", — добавил министр иностранных дел КНДР.