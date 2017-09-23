КНДР не будет угрожать странам, не связанным с действиями США

ООН, 23 сен — РИА Новости. Пхеньян не намерен угрожать ядерным оружием государствам, которые не участвуют в военных маневрах США, заявил в ООН в субботу глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

"У нас нет абсолютно никакого намерения использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении стран, которые не присоединились к военным действиям США против КНДР", — заверил министр.

Стратегические бомбардировщики США в сопровождении истребителей пролетели вдоль побережья КНДР для демонстрации военных возможностей США против КНДР, заявили ранее в субботу в Пентагоне.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН.