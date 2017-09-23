КНДР примет "безжалостные" меры в случае военной атаки США

ООН, 23 сен — РИА Новости. КНДР примет "безжалостные превентивные" меры, в случае военной атаки США и их союзников на страну и попытки свергнуть лидера государства, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН в субботу.

"КНДР — это ответственное государство, обладающее ядерным оружием. Мы примем превентивные меры, "безжалостные" превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", — заявил министр.